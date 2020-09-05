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Через КПВВ “Новотроицкое” в оккупированный Донецк пытались провезти антиквариат

Киев • УНН

 • 12091 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Донецкой области через КПВВ “Новотроицкое” в сторону временно оккупированной территории пытались провезти коллекцию предметов антиквариата. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает УНН.

Через КПВВ “Новотроицкое” в оккупированный Донецк пытались провезти антиквариат

"Вчера через КПВВ" Новотроицкое" в сторону временно оккупированной территории Украины на автомобиле "ВАЗ" следовала супружеская пара. Во время проведения контрольных операций обзорной группой пограничников и представителей ГФС выявлено скрытую под задним сиденьем коллекцию предметов антиквариата. Супруги, чтобы "решить" вопрос с перемещением ценностей предложили пограничникам 500 долларов США. Правоохранители попытку подкупа задокументировали и вызвали сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, объясняя происхождение "багажа", граждане сообщили, что скупали предметы старины на интернет-аукционах и "блошиных рынках", а планировали их реализовать во временно оккупированном Донецке.

Как сообщал УНН, на границе с Венгрией задержали россиянина, который пытался прикинуться украинцем.

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