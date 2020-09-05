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Через КПВВ “Новотроїцьке” до окупованого Донецька намагались провезти антикваріат

Київ • УНН

 • 12091 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Донецькій області через КПВВ “Новотроїцьке” в бік тимчасово окупованої території намагались провезти колекцію предметів антикваріату. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає УНН.

Через КПВВ “Новотроїцьке” до окупованого Донецька намагались провезти антикваріат

“Учора через КПВВ „Новотроїцьке“ в бік тимчасово окупованої території України на автомобілі „ВАЗ“ слідувала подружня пара. Під час проведення контрольних операцій оглядовою групою прикордонників та представників ДФС виявлено приховану під заднім сидінням колекцію предметів антикваріату. Подружжя, аби „вирішити“ питання з переміщенням цінностей запропонували прикордонникам 500 доларів США. Правоохоронці спробу підкупу задокументували та викликали працівників поліції”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, пояснюючи походження “багажу”, громадяни повідомили, що скуповували предмети старовини на інтернет-аукціонах та “блошиних ринках”, а планували їх реалізувати у тимчасово окупованому Донецьку.

Як повідомляв УНН, на кордоні з Угорщиною затримали росіянина, який намагався вдати з себе українця.

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