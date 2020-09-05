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На кордоні з Угорщиною затримали росіянина, який намагався вдати з себе українця

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску “Лужанка” виявили громадянина Росії, який намагався потрапити до Угорщини за українським паспортом. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає УНН.

На кордоні з Угорщиною затримали росіянина, який намагався вдати з себе українця

“26-річний росіянин під час проходження паспортного контролю надав для перевірки паспорт громадянина України. У ході проведення ідентифікації прикордонники одразу помітили, що наданий іноземцем документ йому не належить. Сам чоловік зізнався, що планував їхати транзитом через Угорщину до Австрії, проте не мав візи, а тому вирішив скористатися чужим документом. При собі спритник мав дійсний закордонний паспорт громадянина Російської Федерації”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на іноземця складено протокол. Йому загрожує штраф в розмірі від 3400 до 8500 грн або ж адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Як повідомляв УНН, протягом минулих вихідних на територію України змогли потрапити близько 13 тисяч іноземних громадян.

Нагадаємо, обмеження на в’їзд іноземних громадян на територію України діють з 00:00 28 серпня до 00:00 28 вересня.

Обмеження не торкнуться іноземців, що мають посвідку на проживання в Україні, іноземних громадян, які прямують транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд протягом двох днів, осіб, які навчаються в українських вишах, представників міжнародних місій або тих, хто прибуває на запрошення дипломатичних представництв України, та ін.

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