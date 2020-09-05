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На границе с Венгрией задержали россиянина, который пытался прикинуться украинском

Киев • УНН

 • 16620 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска “Лужанка” выявили гражданина России, который пытался попасть в Венгрию по украинскому паспорту. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает УНН.

На границе с Венгрией задержали россиянина, который пытался прикинуться украинском

“26-летний россиянин во время прохождения паспортного контроля предоставил для проверки паспорт гражданина Украины. В ходе проведения идентификации пограничники сразу заметили, что предоставленный иностранцем документ ему не принадлежит. Сам мужчина признался, что планировал ехать транзитом через Венгрию в Австрию, однако не имел визы, а потому решил воспользоваться чужим документом. При себе ловкач имел действительный заграничный паспорт гражданина Российской Федерации”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на иностранца составлен протокол. Ему грозит штраф в размере от 3400 до 8500 грн или административный арест на срок до 15 суток.

Как сообщал УНН, в течение прошлых выходных на территорию Украины смогли попасть около 13 тысяч иностранных граждан.

Напомним, ограничения на въезд иностранных граждан на территорию Украины действуют с 00:00 28 августа до 00:00 28 сентября.

Ограничения не коснутся иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или тех, кто прибывает по приглашению дипломатических представительств Украины.

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