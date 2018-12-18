Из-за гриппа в Украине массово вводят карантин: медик посоветовал, как не заболеть

"Есть защита специфическая, которая производит специфическую защиту иммунитета от гриппа определенных штаммов - это вакцинация. Это защита от 4 штаммов наиболее вероятных, агрессивных вирусов", - отметил медик.

По его словам, прививка не дает 100%-ной защиты организма от гриппа, однако уменьшает риск заболеть на 50-60% и значительно эффективнее снижает риск осложнений после наступления заболевания (на 70% защищает от осложнений и на 90% - от смерти).

Как отметил О.Стойка, больные гриппом и ОРВИ больше страдают от осложнений, чем от самого гриппа, кроме того, осложнения также вызывают и смерть. Причем, по его словам, вакцинироваться против гриппа пока не поздно, поскольку эпидемия только начинается.



Кроме того, по словам медика, во время эпидемии следует часто мыть руки, промывать нос после посещения коллективов и общественных мест, а также часто проветривать помещение.

Также врач отметил, что зимой, из-за неблагоприятных погодных условий, украинцы меньше выходят на улицу и больше времени проводят в плохо проветренном помещении и общественных местах, способствует распространению вирусов среди людей. По его словам, вирусы передаются исключительно от человека к человеку, поэтому риск заболеть гриппом и ОРВИ значительно повышается во время скоплений людей в плохо проветренном помещении.

Поэтому в периоды повышенного риска заболевания регулярно надо делать влажную уборку в помещении, а также следить за личной гигиеной - часто мыть руки, особенно после посещения общественных мест и транспорта, промывать нос.

"Гигиена также имеет большое значение", - отметил врач.

По его словам, во время эпидемии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) укрепить иммунитет и предотвратить заболевания можно с помощью профилактики стресса, правильного питания и закаливания организма. В первую очередь, человеку нужно не истощать свою нервную систему, в достаточной мере отдыхать и не истощаться. Это, в основном, ночной сон - 7-8 часов. Употреблять в пищу следует продукты, богатые витаминами, причем не только когда приходит болезнь, а постоянно, особенно в период эпидемий. Это касается черной редьки, ягод (прежде всего, мороженых, а не вареных, в большом количестве сахара).

Напомним, из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Донецкой области 65 школ закрыли на карантин, об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Донецкой ОГА.



В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ в 27 школах Луганской области приостановили учебный процесс.



В Одесской области от острой респираторной инфекции умерла ребенок в возрасте до года.