Через грип та ГРВІ на Донеччині закрили 65 шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Через високий рівень захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) у Донецькій області 65 шкіл закрили на карантин, про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Донецької ОДА, передає УНН.
“З 07.12.2018 по 13.12.2018 призупинено навчально-виховний процес в 65 школах (навчається 24 535 дітей), у тому числі в Добропіллі (8 ЗОШ), Краматорську (31 ЗОШ), Вугледарі (3 ЗОШ), Добропільському та Олександрівському районах (по 1 ЗОШ), Великоновосілківському, Нікольському, Мар’їнському та Слов’янському районах (по 2 ЗОШ), Волноваському районі (9 ЗОШ), Лиманському районі (4 ЗОШ), також закрито 25 класів, в яких навчається 569 дітей” — зазначили у прес-службі Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА.
З початку року в Україні на грип та ГРІ захворіло 203 335 осіб, із них 67,3% — діти віком до 17 років, інтенсивний показник захворюваності становить 528,2 на 100 тисяч населення, що на 1,8% вище епідемічного порогу.
Як повідомляв УНН, в Одеській області від гострої респіраторної інфекції померла дитина до одного року.