Из-за гриппа и ОРВИ в Донецкой области закрыли 65 школ

“С 07.12.2018 по 13.12.2018 приостановлен учебно-воспитательный процесс в 65 школах (учится 24535 детей), в том числе в Доброполье (8 школ), Краматорске (31 школа), Угледаре (3 школы), Добропольском и Александровском районах (по 1 школе), Великоновоселковском, Никольском, Марьинском и Славянском районах (по 2 школы), Волновахском районе (9 школ), Лиманском районе (4 школы), также закрыты 25 классов, в которых учится 569 детей” — отметили в пресс-службе Департамента здравоохранения Донецкой ОГА.

С начала года в Украине гриппом и ОРВИ заболело 203 335 человек, из них 67,3% — дети в возрасте до 17 лет, интенсивный показатель заболеваемости составляет 528,2 на 100 000 населения, что на 1,8% выше эпидемического порога.

Как сообщал УНН, в Одесской области от острой респираторной инфекции умер ребенок младше одного года.