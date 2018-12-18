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Через грип в Україні масово вводять карантин: медик порадив, як не захворіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кращий спосіб уберегтися від грипу під час епідемії є вакцинація, а також особиста гігієна й часте провітрювання приміщення. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру здоров‘я Отто Стойка в коментарі кореспонденту УНН.

Через грип в Україні масово вводять карантин: медик порадив, як не захворіти

“Є захист специфічний, який виробляє специфічний захист імунітету від грипу певних штамів, — це вакцинація. Це захист від 4 штамів найімовірніших, найагресивніших вірусів”, — зазначив медик.

За його словами, щеплення не дає 100%-вого захисту організму від грипу, однак зменшує ризик захворіти на 50-60% і значно ефективніше знижує ризик ускладнень після настання захворювання (на 70% захищає від ускладнень і на 90% — від смерті).

Як наголосив О.Стойка, хворі на грип і ГРВІ більше страждають від ускладнень, ніж від самого грипу, крім того, ускладнення також спричиняють і смерть. Причому, за його словами, вакцинуватися проти грипу наразі не пізно, оскільки епідемія тільки-но розпочинається.

Крім того, за словами медика, під час епідемії слід часто мити руки, промивати ніс після відвідування колективів і громадських місць, а також часто провітрювати приміщення.

Також лікар наголосив, що взимку, через несприятливі погодні умови, українці менше виходять на вулицю і більше часу проводять у погано провітрених приміщеннях і громадських місцях, що сприяє розповсюдженню вірусів серед людей. За його словами, віруси передаються виключно від людини до людини, тому ризик захворіти на грип і ГРВІ значно підвищується під час скупчень людей в погано провітрених приміщеннях.

Тому в періоди підвищеного ризику захворювання регулярно треба робити вологе прибирання в приміщенні, а також слідкувати за особистою гігієною – часто мити руки, особливо після відвідання громадських місць і транспорту, промивати ніс.

"Гігієна також має велике значення", - наголосив лікар.

За його словами, під час епідемії грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) укріпити імунітет і запобігти захворюванням можна за допомогою профілактики стресу, правильному харчуванню й загартовуванню організму. У першу чергу, людині треба не виснажувати свою нервову систему, у достатній мірі відпочивати і не виснажуватись. Це, в основному, нічний сон – 7-8 годин. Вживати в їжу слід продукти, багаті вітамінами, причому не лише, коли приходить хвороба, а постійно, особливо у період епідемій. Це стосується чорної редьки, ягід (передусім, морожених, а не варених, у великій кількості цукру).

Нагадаємо, через високий рівень захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) у Донецькій області 65 шкіл закрили на карантин, про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Донецької ОДА.

У зв’язку з високим рівнем захворюваності на ГРВІ у 27 школах Луганської області призупинили навчальний процес.

В Одеській області від гострої респіраторної інфекції померла дитина віком до року.

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