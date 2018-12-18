Через ГРВІ у Луганській області закрили 27 шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У зв’язку з високим рівнем захворюваності на ГРВІ у 27 школах Луганської області призупинили навчальний процес. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Луганської військово-цивільної адміністрації.
"Рішеннями відділів освіти місцевих органів влади у зв’язку з високим рівнем захворюваності на ГРВІ на 50 тижні 2018 року закрито 27 шкіл: по 1 у Новопсковському, Марківському, Сватівському і Старобільському районах, 2 у Кремінському районі та 21 у м. Сєвєродонецьк", – йдеться в повідомленні.
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Всього в області за тиждень на ГРВІ захворіло 4173 особи, з них 2799 дітей до 14 років. Госпіталізовано 248 хворих, у тому числі 123 дитини віком до 14 років
"Епідемічний поріг захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та грип в Луганській області перевищено на 6,18%", – уточнили у ВЦА.
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Як повідомляв УНН, через високий рівень захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) у Донецькій області закрили 65 шкіл.
Нагадаємо, в Одеській області від ГРВІ померла дитина, якій ще не виповнилося одного року.