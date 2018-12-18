Из-за ОРВИ в Луганской области закрыли 27 школ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ в 27 школах Луганской области приостановили учебный процесс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской военно-гражданской администрации.
"Решениями отделов образования местных органов власти в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ на 50 неделе 2018 года закрыто 27 школ по 1 в Новопсковском, Марковском, Сватовском и Старобельском районах, 2 в Кременском районе и 21 в г. Северодонецк", – говорится в сообщении.
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Всего в области за неделю ОРВИ заболело 4173 человека, из них 2799 детей до 14 лет. Госпитализированы 248 больных, в том числе 123 ребенка в возрасте до 14 лет
"Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Луганской области превышен на 6,18%", – уточнили в ВГА.
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Как сообщал УНН, за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Донецкой области закрыли 65 школ.
Напомним, в Одесской области от ОРВИ умер ребенок, которому еще не исполнилось одного года.