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Через две недели начнут строительство туннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец" - Кличко

Через две недели начнут строительство туннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец" - Кличко

Киев  •  УНН

 • 17498 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Через две недели в Киеве должны начаться работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец". Кроме того, в столице продолжаются работы по строительству метро на Виноградарь. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Строительство двух новых станций метро на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект правды" - важный для столицы и для комфорта киевлян проект. Вчера я был на строительной площадке - на месте, где будет будущая станция "Мостицкая". Пообщался в том числе и с немецкими специалистами - представителями завода-изготовителя тоннелепроходческого щита, прибывшие в Киев контролировать работы по его настройке. Ориентировочно через 2 недели уже должны начать работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец", - отметил он.

По словам Кличко, через карантин представители завода-изготовителя не могли приехать в Украину раньше, поэтому это немного повлияло на график работ.

"Впрочем, подрядчик - "Киевметрострой" - обещает, что это не приведет к значительным задержкам строительства, и они готовы ускорить выполнение работ. За месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И где-то за полгода проложит один из туннелей. Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются. Город держит на контроле этот важный проект... финансирует его в полном объеме. И мы делаем все, чтобы в конце следующего года открыть две новые станции метро", - добавил мэр.

Напомним, строительство метро на столичный Виноградарь перешло уже в активную фазу.

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