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Через два тижні розпочнуть побудову тунелю між станціями "Мостицька" та "Сирець" – Кличко

Через два тижні розпочнуть побудову тунелю між станціями "Мостицька" та "Сирець" – Кличко

Київ • УНН

 • 17498 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Через два тижні у Києві мають розпочатися роботи з розробки тунелю між станціями "Мостицька" та "Сирець". Окрім того, у столиці тривають роботи із будівництва метро на Виноградар. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Будівництво двох нових станцій метро на Виноградар - "Мостицька" та "Проспект правди" - важливий для столиці та для комфорту киян проект. Вчора я був на будівельному майданчику – на місці, де буде майбутня станція "Мостицька". Поспілкувався, зокрема, і з німецькими фахівцями - представниками заводу-виробника тунелепрохідницького щита, які прибули до Києва контролювати роботи з його налаштування. Орієнтовно через 2 тижні вже мають розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Мостицька" та "Сирець", - зазначив він.

За словами Кличка, через карантинні обмеження представники заводу-виробника не могли приїхати до України раніше, тому це трохи вплинуло на графік робіт.

"Втім, підрядник - "Київметробуд" - обіцяє, що це не призведе до значних затримок будівництва, і вони готові прискорити виконання робіт. За місяць комплекс проходитиме близько 200 метрів під землею. І десь за півроку прокладе один із тунелів. Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають. Місто тримає на контролі цей важливий проект,…фінансує його у повному обсязі. І ми робимо все, щоб наприкінці наступного року відкрити дві нові станції метро", - додав мер.

Нагадаємо, будівництво метро на столичний Виноградар перейшло вже в активну фазу.

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