Из-за ДТП с двумя погибшими будут судить военного Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, по вине которого погибли водитель и пассажир автомобиля, предстанет перед судом. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, передает УНН.
“В июле 2020 года, во время движения колонны военной техники по автодороге „Харьков — Симферополь“, указанный военнослужащий, управляя военным автомобилем ЗИЛ-131, не убедился в безопасности выполняемого ним маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Daewoo Lanos. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины получили травмы, несовместимые с жизнью, остальные трое пассажиров — телесные повреждения разной степени тяжести”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении солдата воинской части Национальной гвардии Украины, который нарушил правила вождения транспортного военной машины, Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона направила в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 415 УК Украины. Обвиняемый находится под арестом.
Как сообщал УНН, в Киеве произошло ДТП с участием Mercedes и двух курьеров на мопедах, есть травмированный.