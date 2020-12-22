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Из-за ДТП с двумя погибшими будут судить военного Нацгвардии

Киев • УНН

 • 9496 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, по вине которого погибли водитель и пассажир автомобиля, предстанет перед судом. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, передает УНН.

Из-за ДТП с двумя погибшими будут судить военного Нацгвардии

“В июле 2020 года, во время движения колонны военной техники по автодороге „Харьков — Симферополь“, указанный военнослужащий, управляя военным автомобилем ЗИЛ-131, не убедился в безопасности выполняемого ним маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Daewoo Lanos. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины получили травмы, несовместимые с жизнью, остальные трое пассажиров — телесные повреждения разной степени тяжести”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении солдата воинской части Национальной гвардии Украины, который нарушил правила вождения транспортного военной машины, Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона направила в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 415 УК Украины. Обвиняемый находится под арестом.

Как сообщал УНН, в Киеве произошло ДТП с участием Mercedes и двух курьеров на мопедах, есть травмированный.

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