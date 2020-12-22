Через ДТП з двома загиблими судитимуть військового Нацгвардії

“У липні 2020 року, під час руху колони військової техніки по автодорозі сполученням „Харків — Сімферополь“, зазначений військовослужбовець, керуючи військовим автомобілем ЗІЛ-131, не переконався в безпечності виконуваного ним маневру, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковим автомобілем Daewoo Lanos. Внаслідок ДТП водій та пасажир легкової автівки отримали травми, несумісні з життям, інші троє пасажирів ‒ тілесні ушкодженні різного ступеня тяжкості”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, стосовно солдата військової частини Національної гвардії України, який порушив правила водіння транспортної військової машини, Військова прокуратура Дніпропетровського гарнізону направила до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 415 КК України. Обвинувачений знаходиться під арештом.

Як повідомляв УНН, у Києві сталася ДТП за участю Mercedes та двох кур’єрів на мопедах, є травмований.