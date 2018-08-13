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Из-за ДТП в Николаеве пострадали трое детей

Киев • УНН

 • 7960 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в обед в Николаеве: не разминулись два автомобиля. Результат - шесть травмированных, среди них - трое малолетних детей. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.

Из-за ДТП в Николаеве пострадали трое детей

"Сегодня, 13 августа, около 14:40 по проспекту Богоявленский в районе Жуковского кольца произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chevrolet Aveo и Daewoo Matiz. В результате столкновения транспортных средств 37-летняя водитель Daewoo Matiz и пятеро пассажиров, среди которых одна семилетняя и двое десятилетних детей, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. 28-летний водитель Chevrolet Aveo не пострадал", - говорится в сообщении.

Информацию об аварии внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Киеве столкнулись два автомобиля, в результате чего пять человек, среди которых - 6-летняя девочка, с телесными повреждениями были доставлены в больницы.

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