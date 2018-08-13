Через ДТП у Миколаєві постраждали троє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вдень в Миколаєві: не розминулися дві автівки. Результат - шестеро травмованих, серед них - троє малолітніх дітей. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.
"Сьогодні, 13 серпня, близько 14:40 по проспекту Богоявленському в районі Жуковського кільця сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Chevrolet Aveo та Daewoo Matiz. Внаслідок зіткнення транспортних засобів 37-річна водій Daewoo Matiz та п’ятеро пасажирів, серед яких одна семирічна та двоє десятирічних дітей, з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичних закладів. 28-річний водій Chevrolet Aveo не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Інформацію про аварію внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у Києві зіткнулися два автомобілі, у результаті чого п’ятеро осіб, серед яких - 6-річна дівчинка, із тілесними ушкодженнями були доставлені в лікарні.