Из-за ДТП на Крещатике затруднено движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Вблизи Майдана Независимости в столице произошло ДТП, из-за которого движение по Крещатику затруднено, передает корреспондент УНН.
По состоянию на 8 утра движение по Крещатику в сторону Бессарабской площади затруднено на подъезде к Майдану Независимости. Причиной тянучки стало ДТП рядом с Майданом.
Столкнулись два автомобиля: Skoda и Chevrolet. В результате столкновения повреждены передние части кузовов обоих авто. На месте происшествия работают патрульные. Информации о пострадавших нет.
Сейчас другие автомобили вынуждены объезжать место ДТП, из-за чего образовалась тянучка. Пока не известно, когда полоса будет освобождена для беспрепятственного проезда.