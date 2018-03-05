Через ДТП на Хрещатику ускладнено рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Поблизу Майдану Незалежності у столиці сталося ДТП, через яку рух Хрещатиком ускладнено, передає кореспондент УНН.
Станом на 8 ранку рух Хрещатиком у бік Бессарабської площі ускладнено на під’їзді до Майдану Незалежності. Причиною тягнучки стало ДТП поряд з Майданом. Зіштовхнулися два автомобілі: Skoda та Chevrolet. Внаслідок зіткнення пошкоджені передні частини кузовів обох авто. На місці події працюють патрульні. Інформації про постраждалих немає.
Наразі інші автомобілі змушені об’їздити місце дорожньо-транспортної пригоди, через що утворилася тягнучка. Поки не відомо, коли полосу буде звільнено для безперешкодного проїзду.