Из-за дождей в Украине ожидается повышение уровней воды
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На реках Ворона, Днестр и Припять ожидается продолжение подъема уровней воды. Последующее затопление поймы и сельхозугодий может наблюдаться в Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
“9 мая на р.Ворона у г.Тисменица (Ивано-Франковская обл.) сохраняется возможность дальнейшего подъема уровня воды на 0,1 — 0,5 м над фактическими уровнями, последующее затопление поймы, сельхозугодий. При этом возможно достижение и превышение отметок затоплению значительной части территории города Тысменица по обоим берегам”, — сообщили в пресс-службе спасателей.
В частности, в ГСЧС сообщили, что в связи со значительными дождями ожидается продолжение подъема уровней воды над фактическими уровнями:
— 9 и 10 мая на правых притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ровенская, Житомирская обл.) на 0,2 — 0,7 м, на отдельных участках возможен выход воды на пойму;
— 9 мая на Днестре на участке Галич — Нижний — Залещики на 0,7 — 1,2 м, без угрозы негативных последствий.
Как сообщал УНН, по Украине в четверг, 9 мая, продолжат идти дожди, местами с грозами.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные.