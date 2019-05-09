Из-за дождей в Украине ожидается повышение уровней воды

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 86015 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100358 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102391 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125678 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112346 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138267 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144734 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130191 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130239 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Из-за дождей в Украине ожидается повышение уровней воды

Из-за дождей в Украине ожидается повышение уровней воды

Киев  •  УНН

 • 7425 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. На реках Ворона, Днестр и Припять ожидается продолжение подъема уровней воды. Последующее затопление поймы и сельхозугодий может наблюдаться в Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

“9 мая на р.Ворона у г.Тисменица (Ивано-Франковская обл.) сохраняется возможность дальнейшего подъема уровня воды на 0,1 — 0,5 м над фактическими уровнями, последующее затопление поймы, сельхозугодий. При этом возможно достижение и превышение отметок затоплению значительной части территории города Тысменица по обоим берегам”, — сообщили в пресс-службе спасателей.

В частности, в ГСЧС сообщили, что в связи со значительными дождями ожидается продолжение подъема уровней воды над фактическими уровнями:

— 9 и 10 мая на правых притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ровенская, Житомирская обл.) на 0,2 — 0,7 м, на отдельных участках возможен выход воды на пойму;

— 9 мая на Днестре на участке Галич — Нижний — Залещики на 0,7 — 1,2 м, без угрозы негативных последствий.

Как сообщал УНН, по Украине в четверг, 9 мая, продолжат идти дожди, местами с грозами.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные.

Украинские Национальные Новости

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