Через дощі в Україні очікується підвищення рівнів води
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На річках Ворона, Дністер та Прип'ять очікується продовження підйому рівнів води. Подальше затоплення заплави та сільгоспугідь може спостерігатись в Івано-Франківській, Львівський, Рівненській та Житомирській областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
"9 травня на р.Ворона біля м.Тисмениця (Iвано-Франкiвська обл.) зберiгається можливість подальшого пiдйому рiвня води на 0,1 - 0,5 м над фактичними рiвнями, подальше затоплення заплави, сільгоспугідь. При цьому можливе досягнення та перевищення вiдмiток затоплення значної частини територiї мiста Тисмениця по обох берегах", - повідомили у прес-службі рятувальників.
Зокрема, у ДСНС повідомили, що у зв'язку зі значними дощами очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над фактичними рiвнями:
- 9 та 10 травня на правих притоках Прип'яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська обл.) на 0,2 - 0,7 м, на окремих ділянках можливий вихід води на заплаву;
- 9 травня на Днiстрi на дiлянцi Галич - Нижнiй - Залiщики на 0,7 - 1,2 м, без загрози негативних наслідків.
Як повідомляв УНН, по Україні у четвер, 9 травня, продовжать йти дощі, місцями з грозами.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.