В Україні сьогодні продовжать йти дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. По Україні у четвер, 9 травня, продовжать йти дощі, місцями з грозами. Повітря вдень прогріється подекуди до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"9 травня у південних, східних, Сумській та більшості центральних областей дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 13-18° тепла; у східній частині вночі 10-15°, вдень 19-22°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.