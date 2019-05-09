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22 березня, 17:51 • 64337 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 110889 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 98733 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 99208 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 77530 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100391 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150413 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167585 перегляди

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В Україні сьогодні продовжать йти дощі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. По Україні у четвер, 9 травня, продовжать йти дощі, місцями з грозами. Повітря вдень прогріється подекуди до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"9 травня у південних, східних, Сумській та більшості центральних областей дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 13-18° тепла; у східній частині вночі 10-15°, вдень 19-22°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.

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