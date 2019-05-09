В Украине сегодня продолжат идти дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. По Украине в четверг, 9 мая, продолжат идти дожди, местами с грозами. Воздух днем прогреется местами до 22 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"9 мая в южных, восточных, Сумской и большинстве центральных областей дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 13-18° тепла; в восточной части ночью 10-15°, днем 19-22°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные.