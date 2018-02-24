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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59910 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72269 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75143 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106290 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Из-за действий РФ Швеция планирует удвоить оборонный бюджет и численность армии

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Швеция намерена увеличить численность Вооруженных сил с нынешних 50 тысяч до 120 тысяч военнослужащих до 2035 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.

Об этом говорится в новой оборонной стратегии страны, представленной ВС Швеции.

В документе предполагается, что общий оборонный бюджет должен будет увеличиваться с сегодняшних 53 миллиардов крон (6,5 миллиардов долларов) в год до примерно 115 миллиардов крон в год до 2035 года.

Формально документ называется “перспективное исследование”, он публикуется каждые пять лет и предназначен, чтобы направлять политические решения и определяет общую оборонную стратегию Швеции.

ВС Швеции также заявили, что: “Существует несколько причин для дальнейшего развития военной обороны. Геополитическое глобальное развитие непредсказуемо. Россия своими действиями в Грузии и Украине показала, что она без колебаний использует военную силу. Она планирует увеличить свои военные возможности после 2020 года”.

В докладе акцентируется внимание на необходимости увеличения количества армейских бригад, корветов, подводных лодок и истребителей, а также увеличение ресурсов для усиления возможностей кибернетической разведки Швеции.

Как сообщал УНН, Франция планирует существенно увеличить оборонный бюджет.

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