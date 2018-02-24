Из-за действий РФ Швеция планирует удвоить оборонный бюджет и численность армии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Швеция намерена увеличить численность Вооруженных сил с нынешних 50 тысяч до 120 тысяч военнослужащих до 2035 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.
Об этом говорится в новой оборонной стратегии страны, представленной ВС Швеции.
В документе предполагается, что общий оборонный бюджет должен будет увеличиваться с сегодняшних 53 миллиардов крон (6,5 миллиардов долларов) в год до примерно 115 миллиардов крон в год до 2035 года.
Формально документ называется “перспективное исследование”, он публикуется каждые пять лет и предназначен, чтобы направлять политические решения и определяет общую оборонную стратегию Швеции.
ВС Швеции также заявили, что: “Существует несколько причин для дальнейшего развития военной обороны. Геополитическое глобальное развитие непредсказуемо. Россия своими действиями в Грузии и Украине показала, что она без колебаний использует военную силу. Она планирует увеличить свои военные возможности после 2020 года”.
В докладе акцентируется внимание на необходимости увеличения количества армейских бригад, корветов, подводных лодок и истребителей, а также увеличение ресурсов для усиления возможностей кибернетической разведки Швеции.
Как сообщал УНН, Франция планирует существенно увеличить оборонный бюджет.