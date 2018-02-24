Через дії РФ Швеція планує подвоїти оборонний бюджет та чисельність армії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Швеція має намір збільшити чисельність Збройних сил з нинішніх 50 тисяч до 120 тисяч військовослужбовців до 2035 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local.
Про це йдеться у новій оборонній стратегії країни, представленій ЗС Швеції.
У документі передбачається, що загальний оборонний бюджет повинен буде збільшуватися з сьогоднішніх 53 мільярдів крон (6,5 мільярдів доларів) на рік до приблизно 115 мільярдів крон на рік до 2035 року.
Формально документ називається “перспективне дослідження”, він публікується кожні п’ять років і призначений, щоб направляти політичні рішення та визначає загальну оборонну стратегію Швеції.
ЗС Швеції також заявили, що: “Існує кілька причин для подальшого розвитку військової оборони. Геополітичний глобальний розвиток непередбачуваний. Росія своїми діями в Грузії та Україні показала, що вона без вагань використає військову силу. Вона планує збільшити свої військові можливості після 2020 року”.
У доповіді акцентується увага на необхідність збільшення кількості армійських бригад, корветів, підводних човнів та винищувачів, а також збільшення ресурсів для посилення можливостей кібернетичної розвідки Швеції.
Як повідомляв УНН, Франція планує істотно збільшити оборонний бюджет.