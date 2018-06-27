Из-за нехватки импорта сырья по цепочке остановится вся украинская металлургия - Цкитишвили

"Если из-за нехватки серной кислоты встанут коксохимики - по цепочке остановится вся отечественная металлургия. Таким образом, то, что не удалось пока "Укрзализныци", пытается завершить государство в лице МЭРТ. Только не понятно, в чьих интересах она действует в данной ситуации? Совершенно очевидно, что не в интересах страны, экономика которой сильно зависит от принесенной металлургами валютной выручки ", - заявил Цкитишвили.

Как сообщается в материале, расследование Межведомственной комиссии, которая может ввести квоты на импорт серной кислоты в Украине, инициировали два украинских предприятия - "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром".

"Что интересно, серная кислота - лишь побочный продукт их производства. И в лучшем случае они могут поставлять 30000 тонн серной кислоты в год, в то время как для внутреннего рынка необходимо до 240000 тонн. Остается неясным, о какой защите отечественного производителя может идти речь, когда все производимые в стране объемы серной кислоты и так беспрепятственно реализуются внутренним потребителям ", - говорится в материале.

Брак украинского кислоты уже очевиден промышленникам, сырье поступает на предприятия с перебоями. Кроме банальной нехватки объема, существует недостаток цистерн для перевозки. При этом любая задержка грозит промышленным предприятиям остановкой.

"В последнее время мариупольские металлурги столкнулись с большими трудностями:" Укрзализныця "не может обеспечить доставку необходимых объемов сырья и своевременно вывезти всю готовую продукцию. Теперь к этой проблеме может добавиться новая: комиссия МЭРТ всерьез рассматривает вариант введения ограничений на импорт серной кислоты. При том, что остались на рынке отечественные производители - для которых, как все знают, этот продукт является побочным - не могут обеспечить коксохимиков даже четвертью необходимых им объемов ", - заявил генеральный директор металлургического комбината" Азовсталь "Энвер Цкитишвили.