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Из-за нехватки импорта сырья по цепочке остановится вся украинская металлургия - Цкитишвили

Из-за нехватки импорта сырья по цепочке остановится вся украинская металлургия - Цкитишвили

Киев  •  УНН

 • 4005 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Ограничение ввоза в Украину серной кислоты ударит по всей экономике страны, поскольку недостаток этого вида сырья способна остановить отечественную металлургию, которая является одной из основных отраслей Украины. Об этом сообщил директор металлургического комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили, передает УНН со ссылкой на "24 канал" .

"Если из-за нехватки серной кислоты встанут коксохимики - по цепочке остановится вся отечественная металлургия. Таким образом, то, что не удалось пока "Укрзализныци", пытается завершить государство в лице МЭРТ. Только не понятно, в чьих интересах она действует в данной ситуации? Совершенно очевидно, что не в интересах страны, экономика которой сильно зависит от принесенной металлургами валютной выручки ", - заявил Цкитишвили.

Как сообщается в материале, расследование Межведомственной комиссии, которая может ввести квоты на импорт серной кислоты в Украине, инициировали два украинских предприятия - "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром".

"Что интересно, серная кислота - лишь побочный продукт их производства. И в лучшем случае они могут поставлять 30000 тонн серной кислоты в год, в то время как для внутреннего рынка необходимо до 240000 тонн. Остается неясным, о какой защите отечественного производителя может идти речь, когда все производимые в стране объемы серной кислоты и так беспрепятственно реализуются внутренним потребителям ", - говорится в материале.

Брак украинского кислоты уже очевиден промышленникам, сырье поступает на предприятия с перебоями. Кроме банальной нехватки объема, существует недостаток цистерн для перевозки. При этом любая задержка грозит промышленным предприятиям остановкой.

"В последнее время мариупольские металлурги столкнулись с большими трудностями:" Укрзализныця "не может обеспечить доставку необходимых объемов сырья и своевременно вывезти всю готовую продукцию. Теперь к этой проблеме может добавиться новая: комиссия МЭРТ всерьез рассматривает вариант введения ограничений на импорт серной кислоты. При том, что остались на рынке отечественные производители - для которых, как все знают, этот продукт является побочным - не могут обеспечить коксохимиков даже четвертью необходимых им объемов ", - заявил генеральный директор металлургического комбината" Азовсталь "Энвер Цкитишвили.

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