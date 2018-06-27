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Через брак імпорту сировини по ланцюжку зупиниться вся українська металургія – Цкітішвілі

Через брак імпорту сировини по ланцюжку зупиниться вся українська металургія – Цкітішвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Обмеження ввезення в Україну сірчаної кислоти вдарить по всій економіці країни, оскільки нестача цього виду сировини здатна зупинити вітчизняну металургію, яка є однією з основних галузей України. Про це повідомив директор металургійного комбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі, передає УНН з посиланням на "24 канал".

“Якщо через брак сірчаної кислоти встануть коксохіміки — по ланцюжку зупиниться вся вітчизняна металургія. Таким чином, те, що не вдалося поки „Укрзалізниці“, намагається завершити держава в особі МЕРТ. Тільки не зрозуміло, в чиїх інтересах вона діє в даній ситуації? Абсолютно очевидно, що не в інтересах країни, економіка якої сильно залежить від принесеної металургами валютної виручки”, — заявив Цкітішвілі.

Як повідомляється в матеріалі, розслідування Міжвідомчої комісії, яка може ввести квоти на імпорт сірчаної кислоти в Україну, ініціювали два українських підприємства — “Східний ГЗК” і “Сумихімпром”.

“Що цікаво, сірчана кислота — лише побічний продукт їх виробництва. І в кращому випадку вони можуть постачати 30 тисяч тонн сірчаної кислоти на рік, в той час як для внутрішнього ринку необхідно до 240 тисяч тонн. Залишається неясним, про який захист вітчизняного виробника може йти мова, коли всі вироблені в країні обсяги сірчаної кислоти і так безперешкодно реалізуються внутрішнім споживачам”, — говориться в матеріалі.

Брак української кислоти вже очевидний промисловцям, сировина надходить на підприємства з перебоями. Крім банального браку обсягу, існує брак цистерн для перевезення. При цьому будь-яка затримка загрожує промисловим підприємствам зупинкою.

“Останнім часом маріупольські металурги зіткнулися з великими труднощами: „Укрзалізниця“ не може забезпечити доставку необхідних обсягів сировини і своєчасно вивезти всю готову продукцію. Тепер до цієї проблеми може додатися нова: комісія МЕРТ всерйоз розглядає варіант введення обмежень на імпорт сірчаної кислоти. При тому, що залишилися на ринку вітчизняні виробники — для яких, як всі знають, цей продукт є побічним — не можуть забезпечити коксохіміків навіть чвертю необхідних їм обсягів”, — заявив генеральний директор металургійного комбінату “Азовсталь” Енвер Цкітішвілі.

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