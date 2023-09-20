Из-за боевых действий и непогоды в Украине без света населенные пункты в восьми областях
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Из-за погодных условий обесточены 10 населенных пунктов. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 418 населенных пунктов. Сегодня есть импорт из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову, сообщило состояние энергосистемы Укрэнерго, пишет УНН.
Сети облэнерго
Из-за погодных условий обесточены 10 населенных пунктов в Хмельницкой области. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 418 населенных пунктов. Вследствие ракетных и артиллерийских обстрелов есть повреждения в сетях в Донецкой, Харьковской областях. На утро еще остаются обесточенными из-за боевых действий потребители в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Херсонской областях. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных.
По техническим причинам есть обесточивание потребителей в Кировоградской области, продолжаются ремонтные работы.
Потребление
Во вторник, 19 сентября, вечерний максимум потребления был на том же уровне, что и в начале недели 18 сентября.
Экспорт-импорт
Сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 645 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 200 МВт.
Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 2813 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 396 МВт.
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Магистральные сети
Вчера было зафиксировано временное отключение действием защиты межгосударственной высоковольтной воздушной линии на стороне соседней страны. Через 7 минут линия была возвращена в работу, обесточивания потребителей не было.
Производство электроэнергии
На одной из тепловых электростанций из ремонта в работу вернулся энергоблок. На других объектах генерации продолжается плановая ремонтная кампания.
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