Через бойові дії та негоду в Україні без світла населені пункти у восьми областях
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Через погодні умови знеструмлено 10 населених пунктів. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 418 населених пунктів. Сьогодні є імпорт зі Словаччини та експорт до Словаччини та Молдови, повідомило стан енергосистеми Укренерго, пише УНН.
Мережі обленерго
Через погодні умови знеструмлено 10 населених пунктів в Хмельницької області. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 418 населених пунктів. Внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів є пошкодження в мережах на Донеччині, Харківщині. На ранок ще залишаються знеструмлені через бойові дії споживачі на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Херсонщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.
З технічних причин є знеструмлення споживачів у Кіровоградській області, тривають ремонтні роботи.
Споживання
У вівторок, 19 вересня, вечірній максимум споживання був на тому ж рівні, що й на початку тижня 18 вересня.
Експорт-імпорт
Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 645 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт.
Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 2813 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 396 МВт.
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Магістральні мережі
Вчора було зафіксоване тимчасове вимкнення дією захисту міждержавної високовольтної повітряної лінії на стороні сусідньої країни. Через 7 хвилин лінія була повернута в роботу, знеструмлення споживачів не було.
Виробництво електроенергії
На одній з теплових електростанцій з ремонту в роботу повернувся енергоблок. На інших об'єктах генерації триває планова ремонтна кампанія.
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