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Через бойові дії та негоду в Україні без світла населені пункти у восьми областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Через погодні умови знеструмлено 10 населених пунктів. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 418 населених пунктів. Сьогодні є імпорт зі Словаччини та експорт до Словаччини та Молдови, повідомило стан енергосистеми Укренерго, пише УНН.

Мережі обленерго

Через погодні умови знеструмлено 10 населених пунктів в Хмельницької області. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 418 населених пунктів. Внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів є пошкодження в мережах на Донеччині, Харківщині. На ранок ще залишаються знеструмлені через бойові дії споживачі на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Херсонщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

З технічних причин є знеструмлення споживачів у Кіровоградській області, тривають ремонтні роботи.

Споживання

У вівторок, 19 вересня, вечірній максимум споживання був на тому ж рівні, що й на початку тижня 18 вересня.

Експорт-імпорт

Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 645 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт.

Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 2813 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 396 МВт.

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Магістральні мережі

Вчора було зафіксоване тимчасове вимкнення дією захисту міждержавної високовольтної повітряної лінії на стороні сусідньої країни. Через 7 хвилин лінія була повернута в роботу, знеструмлення споживачів не було.

Виробництво електроенергії

На одній з теплових електростанцій з ремонту в роботу повернувся енергоблок. На інших об'єктах генерації триває планова ремонтна кампанія.

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