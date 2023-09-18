Щоб не було блекауту: у Раді пропонують ув’язненим у колоніях виробляти енергію на велогенараційних установках
Київ • УНН
КИЇВ.18 вересня. УНН. Народний депутат від «Слуги народу» Сергій Гривко пропонує мотивувати 50 тисяч в'язнів в Україні на дострокове звільнення. Для цього їм потрібно буде виробляти електроенергію через велогенараційні установки. Відповідний законопроєкт на такі новації вже зареєстрований у Верховній Раді, повідомив нардеп на своїй фейсбук-сторінці, передає УНН.
Цитата
«У п'ятницю був зареєстрований один із моїх креативних законопректів під номером 10057», —
Деталі
За задумом народного обранця, якщо в’язні упродовж місяця виконуватимуть норми, визначені Міністерством юстиції, то термін їхнього ув'язнення зменшиться на 3 дні.
Цитата
«Тобто за рік в'язень може зменшити на 30 днів термін ув'язнення. Що вплине прямо на економію щодо його утримання — приблизно до 8% (до 200 млн в грн)», — підрахував Гривко .
Доповнення
Посадовець додав, що цим законопроектом він намагається показати альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи. Він також припустив, що такі системи можна вводити не лише у колоніях, а й у спортивні і тренажерні зали.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підготовка до блекаутів: Україна отримала понад 500 зарядних станцій від Tesla