Чтобы не было блэкаута: в Раде предлагают заключенным в колониях вырабатывать энергию на велогенарационных установках

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«В пятницу был зарегистрирован один из моих креативных законопректов под номером 10057», —

Детали

По замыслу народного избранника, если заключенные в течение месяца будут выполнять нормы, определенные Министерством юстиции, то срок их заключения уменьшится на 3 дня.

Цитата

«То есть за год заключённый может уменьшить на 30 дней срок заключения. Что повлияет прямо на экономию по его содержанию — примерно до 8% (до 200 млн в грн)», — подсчитал Гривко.

Дополнение

Чиновник добавил, что этим законопроектом он пытается показать альтернативные возможности для наполнения энергетической системы. Он также предположил, что такие системы можно вводить не только в колониях, но и в спортивные и тренажерные залы.

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