Чемпионский бой украинского боксера перенесен из-за вируса в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Бой претендента на пояс WBC и WBO в первом полусреднем весе Виктора Постола (31-2, 12 КО) против его владельца Хосе Карлоса Рамиреса (25-0, 17 КО) перенесен из-за вспышки вируса в Китае, передает УНН со ссылкой на Instagram украинского бойца.
Поединок должен был состояться 2 февраля в китайском Хайкоу, но из-за вспышки вируса, из-за которого погибли уже 26 человек, бой был перенесен.
“Мой бой против Хосе Карлосом Рамиресом за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесен из-за вспышки вируса в Китае. Я провел отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится. Я хочу поблагодарить свою команду за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя”, — говорится в обращении Постола.
Напомним, что Рамирес и Постол проводили одну из процедур взвешивания в начале января.