Чемпіонський бій українського боксера перенесено через вірус в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Бій претендента на пояс WBC і WBO в першій напівсередній вазі Віктора Постола (31-2, 12 КО) проти його власника Хосе Карлоса Раміреса (25-0, 17 КО) перенесено через спалах вірусу в Китаї, інформує УНН з посиланням на Instagram українського бійця.
Поєдинок мав відбутися 2 лютого в китайському Хайкоу, але через спалах коронавірусу, через який загинули вже 26 людей, бій був перенесений.
“Мій бій проти Хосе Карлосом Раміресом за титули чемпіона світу WBC і WBO перенесений через спалах вірусу в Китаї. Я провів відмінний тренувальний табір і перебуваю в прекрасній формі. Дуже шкода, що 2 лютого цей бій не відбудеться. Я хочу подякувати своїй команді за мою підготовку. Чекаю з нетерпінням нову дату і місце бою”, — сказано у зверненні Постола.
Нагадаємо, що Рамірес та Постол проводили одну з процедур зважування на початку січня.