Чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2018 году могут провести в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украина планирует подать заявку на проведение Чемпионата мира-2018 по спортивной ходьбе. Об этом заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Делаем заявку на проведение Чемпионата мира-2018 по спортивной ходьбе, который может пройти на Крещатике. Для этого у нас есть потенциал. Таким образом стремимся повысить имидж Украины, а национальные федерации - укрепить свою институциональную способность, позиции в международных федерациях и популяризировать свои виды спорта ", - отметил И.Жданов.
Напомним, 18 ноября в Киеве стартовал первый в истории чемпионат Украины по хоккею с шайбой среди женских команд.