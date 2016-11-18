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15 марта, 19:03 • 108192 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147262 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125947 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119302 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106200 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102090 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95509 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2018 году могут провести в Киеве

Чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2018 году могут провести в Киеве

Киев • УНН

 • 8997 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украина планирует подать заявку на проведение Чемпионата мира-2018 по спортивной ходьбе. Об этом заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Делаем заявку на проведение Чемпионата мира-2018 по спортивной ходьбе, который может пройти на Крещатике. Для этого у нас есть потенциал. Таким образом стремимся повысить имидж Украины, а национальные федерации - укрепить свою институциональную способность, позиции в международных федерациях и популяризировать свои виды спорта ", - отметил И.Жданов.

Напомним, 18 ноября в Киеве стартовал первый в истории чемпионат Украины по хоккею с шайбой среди женских команд.

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