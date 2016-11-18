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Чемпіонат світу зі спортивної ходьби у 2018 році можуть провести у Києві

Чемпіонат світу зі спортивної ходьби у 2018 році можуть провести у Києві

Київ • УНН

 • 8997 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Україна планує подати заявку на проведення Чемпіонату світу-2018 зі спортивної ходьби. Про це заявив міністр молоді та спорту Ігор Жданов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Робимо заявку на проведення Чемпіонату світу-2018 зі спортивної ходьби, який може пройти на Хрещатику. Для цього в нас є потенціал. Таким чином прагнемо підвищити імідж України, а національні федерації — зміцнити свою інституційну спроможність, позиції у міжнародних федераціях та популяризувати свої види спорту”, — зазначив І.Жданов.

Нагадаємо, 18 листопада у Києві стартував перший в історії чемпіонат України з хокею з шайбою серед жіночих команд.

Українські Національні Новини

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