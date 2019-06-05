Чемпионат мира-2026 пройдет в новом формате - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. 69-й Конгресс ФИФА принял решение увеличить количество участников финальной части ЧМ-2026 с 32 до 48 национальных сборных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, передает УНН.
“Конгресс, который состоялся в Париже и на котором имел честь присутствовать, принял решение увеличить количество участников финальной части ЧМ-2026 с 32 до 48 национальных сборных.
И это отличная новость, ведь это новые возможности для многих европейских стран и Украины в частности!” — отметил Павелко.
Он добавил, что впервые в истории новый формат соревнований будут принимать сразу три страны — США, Канада и Мексика. Сегодня страны прилагают немалые усилия для популяризации футбола среди своих граждан и уже имеют готовую инфраструктуру для проведения мирового футбольного форума сообщил Павелко.
“Соответствующим опытом руководители национальных ассоциаций США, Мексики и Канады делились с Украинской ассоциацией футбола около года назад, во время визита в Украину.
Желаю нашей национальной сборной и всем болельщикам стать непосредственным участником нового формата финальной части ЧМ-2026!” - написал президент УАФ.
Между тем в УАФ готовятся к ряду важных футбольных матчей, говорит Павелко.
“В УАФ все хорошо, команда работает в штатном режиме и мы готовимся к важным для Украины поединкам — матча 1/4 финала ЧМ-2019 сборной U-20 7 июня в Польше и квалификационным матчам к Евро-2020 национальной сборной, которые пройдут во Львове 7 и 10 июня. Кстати, в целом УАФ занимается 20 национальными сборными и всем им, а также их верным болельщикам, желаю только побед и новых достижений”, - резюмировал он.