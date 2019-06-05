Чемпіонат світу-2026 пройде у новому форматі - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. 69-й Конгрес ФІФА ухвалив рішення збільшити кількість учасників фінальної частини ЧС-2026 з 32 до 48 національних збірних. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, передає УНН.
"Конгрес, який відбувся в Парижі і на якому мав честь бути присутнім, ухвалив рішення збільшити кількість учасників фінальної частини ЧС-2026 з 32 до 48 національних збірних.
І це чудова новина, адже це нові можливості для багатьох європейських країн і України зокрема!" - зазначив Павелко.
Він додав, що вперше в історії новий формат змагань прийматимуть одразу три країни — США, Канада і Мексика. Сьогодні країни докладають чималих зусиль для популяризації футболу серед своїх громадян і вже мають готову інфраструктуру для проведення світового футбольного форуму, поінформував Павелко.
"Відповідним досвідом керівники національних асоціацій США, Мексики і Канади ділилися з Українською асоціацією футболу близько року тому, під час візиту в Україну.
Бажаю нашій національній збірній і усім вболівальникам стати безпосереднім учасником нового формату фінальної частини ЧС-2026!" - написав президент УАФ.
Тим часом в УАФ готуються до низки важливих футбольних поєдинків, каже Павелко.
"В УАФ все добре, команда працює в штатному режимі і ми готуємось до надважливих для України поєдинків — матчу 1/4 фіналу ЧС-2019 збірної U-20 7 червня у Польщі і кваліфікаційних матчів до Євро-2020 національної збірної, які відбудуться у Львові 7 та 10 червня. До речі, загалом УАФ опікується 20 національними збірними і усім їм, а також їх вірним вболівальникам, бажаю тільки перемог і нових досягнень", - резюмував він.