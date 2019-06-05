Чемпіонат світу-2026 пройде у новому форматі - Павелко

ukru
16:18 • 7172 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 26947 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 37341 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 31875 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 77221 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 146010 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165290 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153395 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 232527 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159245 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.2 м/с
36 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 63855 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 43615 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 46456 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 43971 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 29792 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 150200 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 232535 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 198374 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 183702 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 150812 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 11978 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 13388 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 22657 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 19241 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 43615 перегляди
Актуальне
Чемпіонат світу-2026 пройде у новому форматі - Павелко

Чемпіонат світу-2026 пройде у новому форматі - Павелко

Київ • УНН

 • 9182 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. 69-й Конгрес ФІФА ухвалив рішення збільшити кількість учасників фінальної частини ЧС-2026 з 32 до 48 національних збірних. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, передає УНН.

"Конгрес, який відбувся в Парижі і на якому мав честь бути присутнім, ухвалив рішення збільшити кількість учасників фінальної частини ЧС-2026 з 32 до 48 національних збірних.

І це чудова новина, адже це нові можливості для багатьох європейських країн і України зокрема!" - зазначив Павелко.

Він додав, що вперше в історії новий формат змагань прийматимуть одразу три країни — США, Канада і Мексика. Сьогодні країни докладають чималих зусиль для популяризації футболу серед своїх громадян і вже мають готову інфраструктуру для проведення світового футбольного форуму, поінформував Павелко.

"Відповідним досвідом керівники національних асоціацій США, Мексики і Канади ділилися з Українською асоціацією футболу близько року тому, під час візиту в Україну.

Бажаю нашій національній збірній і усім вболівальникам стати безпосереднім учасником нового формату фінальної частини ЧС-2026!" - написав президент УАФ.

Тим часом в УАФ готуються до низки важливих футбольних поєдинків, каже Павелко.

"В УАФ все добре, команда працює в штатному режимі і ми готуємось до надважливих для України поєдинків — матчу 1/4 фіналу ЧС-2019 збірної U-20 7 червня у Польщі і кваліфікаційних матчів до Євро-2020 національної збірної, які відбудуться у Львові 7 та 10 червня. До речі, загалом УАФ опікується 20 національними збірними і усім їм, а також їх вірним вболівальникам, бажаю тільки перемог і нових досягнень", - резюмував він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,109.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.30