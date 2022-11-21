Чемпионат мира-2022: сборная Нидерландов обыграла команду Сенегала

Детали

Матч Сенегал – Нидерланды состоялся на следующий день после игры-открытия мундиаля Катар – Эквадор, который закончился победой южноамериканской команды со счетом 2:0. И мог определить еще одного лидера группы в случае победы одной из сборных.

Благодаря победе Нидерланды сравнялись с Эквадором по очкам. И имеют одинаковую разницу очков – нидерландцы преобладают южноамериканцев только по дополнительным показателям.

Турнирная таблица группы A

Нидерланды – 3 очка (1 матч), 2:0 (разница мячей)

Эквадор – 3 (1), 2:0

Сенегал – 0 (1), 0:2

Катар – 0(1), 0:2

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