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Чемпионат мира-2022: сборная Нидерландов обыграла команду Сенегала

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сборные Сенегала и Нидерландов сыграли второй матч группы A на чемпионате мира-2022. Поединок между командами закончился победой нидерландцев – 2:0, пишет УНН.

Детали

Матч Сенегал – Нидерланды состоялся на следующий день после игры-открытия мундиаля Катар – Эквадор, который закончился победой южноамериканской команды со счетом 2:0. И мог определить еще одного лидера группы в случае победы одной из сборных.

Благодаря победе Нидерланды сравнялись с Эквадором по очкам. И имеют одинаковую разницу очков – нидерландцы преобладают южноамериканцев только по дополнительным показателям.

Турнирная таблица группы A

Нидерланды – 3 очка (1 матч), 2:0 (разница мячей)
Эквадор – 3 (1), 2:0
Сенегал – 0 (1), 0:2
Катар – 0(1), 0:2

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