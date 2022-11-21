Чемпіонат світу-2022: збірна Нідерландів обіграла команду Сенегалу

Деталі

Матч Сенегал - Нідерланди відбувся на наступний день після гри-відкриття мундіалю Катар - Еквадор, який закінчився перемогою південноамериканської команди з рахунком 2:0. І міг визначити ще одного лідера групи у разі перемоги однієї зі збірних.

Завдяки перемозі Нідерланди зрівнялися з Еквадором за очками. І мають однакову різницю очок - нідерландці переважають південноамериканців лише за додатковими показниками.

Турнірна таблиця групи A

Нідерланди - 3 очки (1 матч), 2:0 (різниця м'ячів)

Еквадор - 3 (1), 2:0

Сенегал - 0 (1), 0:2

Катар - 0 (1), 0:2

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