Чемпионам мира среди команд непризнанных государств запретили въезд в Украину

“Установлено, что команда под названием „Karpatalja“ (в переводе с венгерского „Закарпатье“) сформирована по инициативе венгерской стороны из числа этнических венгров, часть из которых имеют закарпатский происхождения (рожденные в Закарпатской области)”, — говорится в документе.

Также, СБУ объявила официальные предостережения двум игрокам-гражданам Украины из состава команды и инициировала перед Федерацией футбола Украины рассмотрение вопроса о лишении их соответствующих спортивных лицензий.

Добавим, что в этом году команда выступала на турнире ConIFA World Football Cup, который проводится конфедерацией независимых футбольных ассоциаций, в состав которой входят федерации, которые не являются членами ФИФА. Именно “Karpatalja” стали победителями турнира в котором приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейського края и другие.