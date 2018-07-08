Чемпіонам світу серед команд невизнаних держав заборонили в'їзд в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Організаторам і членам команди “Karpatalja” з числа громадян Угорщини, які взяли участь в так званому чемпіонаті світу з футболу серед невизнаних держав, постановили заборонену щодо в’їзду на територію України. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат Андрій Іллєнко після запиту в СБУ, передає УНН.
“Встановлено, що команда під назвою „Karpatalja“ (в перекладі з угорської „Закарпаття“) сформована з ініціативи угорської сторони із числа етнічних угорців, частина з яких мають закарпатське походження (народжені в Закарпатській області)”, — йдеться у документі.
Також, СБУ оголосила офіційні застереження двом гравцям-громадянам України зі складу команди та ініціювала перед Федерацією футболу України розгляд питання про позбавлення їх відповідних спортивних ліцензій.
Додамо, що у цьому році команда виступала на турнірі ConIFA World Football Cup, який проводиться конфедерацією незалежних футбольних асоціацій, до складу якої входять федерації, які не є членами ФІФА. Саме “Karpatalja” стали переможцями турніру в якому взяли участь збірні Абхазії, Тибету, Секейського краю та інші.