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Чемпион мира Жерар Пике объявил о завершении выступлений за сборную Испании

Киев • УНН

 • 8576 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Защитник “Барселоны” Жерар Пике объявил о завершении международной карьеры, сообщает AS. Свой последний матч за национальную команду он провел в 1/8 финала ЧМ-2018 — его команда уступила россиянам и покинула турнир, информирует УНН.

Чемпион мира Жерар Пике объявил о завершении выступлений за сборную Испании

По словам Пике, первому о своем решении он рассказал новому тренеру сборной Испании Луису Энрике.

“Неделю или две назад я разговаривал с Луисом Энрике. Я сообщил тренеру, что принял решение покинуть сборную. С национальной командой я побеждал на крупных турнирах, но теперь хочу сосредоточиться на выступлении за “Барселону”, — заявил Пике.

В составе сборной Испании защитник “Барселоны” выиграл чемпионат мира 2010 года и стал победителем Евро-2012. С 2009 года он провел за национальную команду 102 матча, забив пять голов. Свой последний гол за сборную Пике забил на Евро-2016, принеся испанцам победу во встрече группового этапа против Чехии (1:0).

Как сообщал УНН, чемпион мира Иньеста завершил карьеру в сборной Испании.

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