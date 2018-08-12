Чемпіон світу Жерар Піке оголосив про завершення виступів за збірну Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Захисник “Барселони” Жерар Піке оголосив про завершення міжнародної кар’єри, повідомляє AS. Свій останній матч за національну команду він провів в 1/8 фіналу ЧС-2018 — його команда поступилася росіянам і покинула турнір, інформує УНН.
За словами Піке, першому про своє рішення він розповів новому тренеру збірної Іспанії Луїсу Енріке.
“Тиждень чи два тому я розмовляв з Луїсом Енріке. Я повідомив тренеру, що прийняв рішення покинути збірну. З національною командою я перемагав на великих турнірах, але тепер хочу зосередитися на виступі за “Барселону”, — заявив Піке.
У складі збірної Іспанії захисник “Барселони” виграв чемпіонат світу 2010 року і став переможцем Євро-2012. З 2009 року він провів за національну команду 102 матчі, забивши п’ять голів. Свій останній гол за збірну Піке забив на Євро-2016, принісши іспанцям перемогу у зустрічі групового етапу проти Чехії (1:0).
Як повідомляв УНН, чемпіон світу Іньєста завершив кар'єру в збірній Іспанії.