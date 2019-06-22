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Чемпион мира и Европы Торрес завершил футбольную карьеру

Киев • УНН

 • 8343 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Форвард из Испании Фернандо Торрес в 35 лет решил завершить карьеру профессионального футболиста, сообщает УНН со ссылкой на Twitter игрока.

Чемпион мира и Европы Торрес завершил футбольную карьеру

"У меня есть важное объявление. После 18 захватывающих лет настал момент попрощаться с профессиональной карьерой", - говорится в сообщении игрока.

Кроме того, испанец, крайний сезон выступал в японском ФК "Саган Тосу", признался, что 23 июня в 10 утра по местному времени в Японии проведет пресс-конференцию в Токио чтобы уточнить все детали завершении карьеры.

Примечательно, что Торрес запомнился выступлениями за ряд европейских грандов - мадридский "Атлетико" (350 матчей, 121 гол), "Ливерпуль" (142, 81), "Челси" (172, 45), "Милан" (10 матчей, 1 гол).

Добавим, в составе сборной Испании "Эль-Ниньо" дважды становился чемпионом Европы (2008-2012) и один раз чемпионом мира (2010), а на клубном уровне дважды выигрывал Лигу Европы, однажды Лигу чемпионов, а также Кубок английской лиги.

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