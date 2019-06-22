Чемпіон світу та Європи Торрес завершив футбольну кар'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Форвард з Іспанії Фернандо Торрес в 35 років вирішив завершити кар'єру професійного футболіста, повідомляє УНН з посиланням на Twitter гравця.
"У мене є важливе оголошення. Після 18 захоплюючих років настав момент попрощатися з професійною кар'єрою", - сказано у повідомленні гравця.
Крім того, іспанець, який крайній сезон виступав в японському ФК "Саган Тосу", зізнався, що 23 червня о 10 ранку за місцевим часом в Японії проведе прес-конференцію в Токіо аби уточнити всі деталі завершення кар'єри.
Примітно, що Торрес запам'ятався виступами за ряд європейських грандів - мадридський "Атлетіко" (350 матчів, 121 гол), "Ліверпуль" (142, 81), "Челсі" (172, 45), "Мілан" (10 матчів, 1 гол).
Додамо, у складі збірної Іспанії "Ель-Ніньо" двічі ставав чемпіоном Європи (2008-2012) і один раз чемпіоном світу (2010), а на клубному рівні двічі вигравав Лігу Європи, одного разу Лігу чемпіонів, а також Кубок англійської ліги.