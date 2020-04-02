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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Чемпион мира и Европы об инфицировании коронавирусом: испугался, когда у меня закончился воздух в течение 25 минут

Чемпион мира и Европы об инфицировании коронавирусом: испугался, когда у меня закончился воздух в течение 25 минут

Киев  •  УНН

 • 9380 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Бывший голкипер ряда ведущих европейских клубов и сборной Испании Пепе Рейна сообщил об ощущениях после заражения коронавируса, передает УНН со ссылкой на Corriere dello Sport.

Голкипер английского "Астон Виллы" заявил, что был напуган, когда под чар болезни ему не хватало воздуха в течение 5 минут.

"У нас в Англии мазки делают исключительно тяжелобольным, но в моем случае сомнений не было. Коронавирус. Я был изолирован после того, почувствовав первые симптомы вируса. Лихорадка, сухой кашель и головная боль, никогда не покидал меня. Я испугался, когда у меня закончился воздух в течение 25 минут, как будто мое горло внезапно сузился, и воздух не мог пройти", - приводит слова голкипера Corriere dello Sport.

Также испанец сказал, что первые 6-8 дней он провел в своей комнате.

Заметим, что Рейна, права пока на которого принадлежат "Милану", стал первым в истории вратарем, принял участие в матчах чемпионатов Испании, Англии, Италии и Германии.

Добавим, в активе Рейны два выигранных Евро (2008, 2012) в составе Испании и "золото" ЧМ-2010, а также выступления за "Баварию", "Барселону", "Наполи", "Ливерпуль".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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