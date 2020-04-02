Чемпион мира и Европы об инфицировании коронавирусом: испугался, когда у меня закончился воздух в течение 25 минут

Голкипер английского "Астон Виллы" заявил, что был напуган, когда под чар болезни ему не хватало воздуха в течение 5 минут.

"У нас в Англии мазки делают исключительно тяжелобольным, но в моем случае сомнений не было. Коронавирус. Я был изолирован после того, почувствовав первые симптомы вируса. Лихорадка, сухой кашель и головная боль, никогда не покидал меня. Я испугался, когда у меня закончился воздух в течение 25 минут, как будто мое горло внезапно сузился, и воздух не мог пройти", - приводит слова голкипера Corriere dello Sport.

Также испанец сказал, что первые 6-8 дней он провел в своей комнате.

Заметим, что Рейна, права пока на которого принадлежат "Милану", стал первым в истории вратарем, принял участие в матчах чемпионатов Испании, Англии, Италии и Германии.

Добавим, в активе Рейны два выигранных Евро (2008, 2012) в составе Испании и "золото" ЧМ-2010, а также выступления за "Баварию", "Барселону", "Наполи", "Ливерпуль".