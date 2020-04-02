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Чемпіон світу та Європи про коронавірус: злякався, коли у мене закінчилося повітря протягом 25 хвилин

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Колишній голкіпер низки провідних європейських клубів та збірної Іспанії Пепе Рейна повідомив про відчуття після зараження коронавірусом, передає УНН з посиланням на Corriere dello Sport.

Чемпіон світу та Європи про коронавірус: злякався, коли у мене закінчилося повітря протягом 25 хвилин

Голкіпер англійської "Астон Вілли" заявив, що був зляканий, коли під чар хвороби йому не вистачало повітря на протязі 5 хвилин.

"У нас в Англії мазки роблять виключно тяжкохворим, але в моєму випадку сумнівів не було. Коронавірус. Я був ізольований після того, відчувши перші симптоми вірусу. Лихоманка, сухий кашель і головний біль, який ніколи не покидав мене. Я злякався, коли у мене закінчилося повітря протягом 25 хвилин, як ніби моє горло раптово звузилося, і повітря не могло пройти", - приводить слова голкіпера "Corriere dello Sport".

Також іспанець сказав, що перші 6-8 днів він провів у власній кімнаті.

Зауважимо, що Рейна, права наразі на якого належать "Мілану", став першим в історії воротарем, який взяв участь в матчах чемпіонатів Іспанії, Англії, Італії та Німеччини.

Додамо, в активі Рейни два виграних Євро (2008, 2012) у складі Іспанії та "золото" ЧС-2010, а також виступи за "Баварію", "Барселону", "Наполі", "Ліверпуль".

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