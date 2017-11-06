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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 36866 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 104847 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 96451 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102361 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102094 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 82716 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102608 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 101638 просмотра

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Чемпион мира Пирло завершил карьеру футболиста

Чемпион мира Пирло завершил карьеру футболиста

Киев  •  УНН

 • 13875 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Легендарный итальянский полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло сыграл последний матч в карьере во встрече плей-офф МЛС против "Коламбуса", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Нью-Йорка".

В поединке МЛС против "Коламбуса" (2:0) 38-летний ветеран появился на поле на 90-й минуте встречи. Несмотря на победу "Нью-Йорк Сити" уступил в двухматчевой дуэли и вылетел на стадии 1/4 финала турнира.

Примечательно, что за "Нью-Йорк" итальянец выступал с 2015 года - 61 проведена игра при 1 голе и 9 результативных пасах.

Заметим, что в течение карьеры Пирло играл за самые большие клубы Италии "Интер" (38 игр), "Милан" (400, 41 гол) и "Ювентус" (164, 19 голов). Полузащитник 6 раз становился чемпионом Италии.

Добавим также, что в составе национальной команды Пирло сыграл 116 матчей, забил 13 голов и в 2006 году стал чемпионом мира.

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