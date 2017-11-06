Чемпион мира Пирло завершил карьеру футболиста

В поединке МЛС против "Коламбуса" (2:0) 38-летний ветеран появился на поле на 90-й минуте встречи. Несмотря на победу "Нью-Йорк Сити" уступил в двухматчевой дуэли и вылетел на стадии 1/4 финала турнира.

Примечательно, что за "Нью-Йорк" итальянец выступал с 2015 года - 61 проведена игра при 1 голе и 9 результативных пасах.

Заметим, что в течение карьеры Пирло играл за самые большие клубы Италии "Интер" (38 игр), "Милан" (400, 41 гол) и "Ювентус" (164, 19 голов). Полузащитник 6 раз становился чемпионом Италии.

Добавим также, что в составе национальной команды Пирло сыграл 116 матчей, забил 13 голов и в 2006 году стал чемпионом мира.