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Чемпіон світу Пірло завершив кар'єру футболіста

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Легендарний італійський півзахисник "Нью-Йорк Сіті" Андреа Пірло зіграв останній матч в кар'єрі у зустрічі плей-офф МЛС проти "Коламбуса", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Нью-Йорка".

У поєдинку МЛС проти "Коламбуса" (2:0) 38-річний ветеран з'явився на полі на 90 хвилині зустрічі. Попри звитягу "Нью-Йорк Сіті" поступився в двоматчевій дуелі і вилетів на стадії 1/4 фіналу турніру.

Примітно, що за "Нью-Йорк" італієць виступав з 2015 року – 61 проведена гра при 1 голі і 9 результативних пасах.
Зауважимо, що протягом кар'єри Пірло пограв за найбільші клуби Італії "Інтер" (38 ігор), "Мілан" (400, 41 гол) і "Ювентус" (164, 19 голів). Півзахисник 6 разів ставав чемпіоном Італії.

Додамо також, у складі національної команди Пірло відіграв 116 поєдинків, забив 13 голів і в 2006 році став чемпіоном світу.

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