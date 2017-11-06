Чемпіон світу Пірло завершив кар'єру футболіста

У поєдинку МЛС проти "Коламбуса" (2:0) 38-річний ветеран з'явився на полі на 90 хвилині зустрічі. Попри звитягу "Нью-Йорк Сіті" поступився в двоматчевій дуелі і вилетів на стадії 1/4 фіналу турніру.

Примітно, що за "Нью-Йорк" італієць виступав з 2015 року – 61 проведена гра при 1 голі і 9 результативних пасах.

Зауважимо, що протягом кар'єри Пірло пограв за найбільші клуби Італії "Інтер" (38 ігор), "Мілан" (400, 41 гол) і "Ювентус" (164, 19 голів). Півзахисник 6 разів ставав чемпіоном Італії.

Додамо також, у складі національної команди Пірло відіграв 116 поєдинків, забив 13 голів і в 2006 році став чемпіоном світу.