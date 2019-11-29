Чемпион мира Подручный пропустит гонку на старте Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак и тренеры украинской сборной внесли вынужденные изменения в ранее опубликованный состав команды на смешанную эстафету стартового этапа Кубка мира, сообщает УНН со ссылкой на biathlon.com.uа.
В связи с обострением боли в спине у Дмитрия Подручного, капитана мужской сборной в миксте заменит Тарас Лесюк.
Кроме того, вопрос участия Подручного в других гонках первого этапа Кубка мира в Остерсунде будет решаться непосредственно перед стартами.
Отметим, что Лесюк выступать вместе с Витой Семеренко, Дарьей Блашка и Артем Прима в смешанной эстафете.
Заметим, что Подручный становился первым чемпионом мира по биатлону среди украинских мужчин.
Как сообщал УНН, Подручный победил на предсезонных соревнованиях в Швеции.