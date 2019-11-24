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Біатлоніст Підручний тріумфував у спринті чемпіонату Швеції

Біатлоніст Підручний тріумфував у спринті чемпіонату Швеції

Київ • УНН

 • 28753 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Чоловіча збірна України з біатлону проводить останній тренувальний збір в шведському місті Ідре, в якому відбулася спринтерська гонка відкритого чемпіонату Швеції, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

У спринті домінували іноземці - в першій десятці виявився лише один шведський біатлоніст Мальті Стефанссон. Українець Дмитро Підручний зміг відстрілятися чисто і майже на 28 секунд випередив автора другої сходинки швейцарця Беньяміна Вегера і більш, ніж на хвилину, його соратника по команді Маріо Долдера, який став третім.

Більше з українських чоловіків ідеально обидві стрільби не пройшов ніхто, а Руслан Ткаленко і зовсім допустив сумарно 6 промахів (36 на фініші). Але непоганий результат зміг показати Богдан Цимбал - з одним пострілом повз в "лежці" увійшов в десятку кращих в цій гонці (9-е підсумкове місце).

Варто відзначити, що усього стартував 41 спортсмен, з них 9 українців. На старті не було трьох кращих шведських біатлоністів - Себастьян Самуельсон, Йеспер Нелін і Мартін Понсілуома готуються до "домашнього" старту Кубка світу в Естерсунді.

Нагадаємо, жіноча та чоловіча збірні України оголосили заявку на стартовий етап Кубку світу з біатлону сезону 2019-20 років.

Українські Національні Новини

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